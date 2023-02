Ilê Aiyê faz reverência à ancestralidade angolana nas ruas do Carnaval 2023

No Carnaval de 2023, o bloco afro mais tradicional do Brasil homenageia o centenário de Agostinho Neto. O médico, escritor e político angolano foi presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola e responsável pela libertação do povo angolano. Carinhosamente, é conhecido por todos como Manguxi, o pai da nação angolana que, em 2023, completaria 100 anos. É para ele que o Ilê Aiyê dedica o tema desse tão esperado Carnaval, mais uma vez reverenciando a importância da ancestralidade africana.

A festa marca o início do reinado de Dalila Oliveira, Deusa do Ébano 2023. Ao seu lado, também estreiam as princesas eleitas na 42ª Noite da Beleza Negra, Carol Xavier e Larissa Valéria. Nos vocais, estarão Jauncy Oju Bará, Valter França, Juarez Mesquita, Iana Marucha e Graça Onasilê, que se revezam nos dias de desfile. Em 2023, o Ilê Aiyê completa 49 anos desde que foi fundado em 1974, tendo sido em 1975 o seu primeiro desfile no Carnaval.

Tudo começa no sábado (18), quando acontece a tradicional e concorrida saída do bloco no Curuzu. O ritual de fé abre caminhos e abençoa o Ilê Aiyê, tendo à frente a ialorixá do terreiro Ilê Axé Jitolu, Hildelice Benta dos Santos. Terá cânticos para os orixás e a percussão dos tambores subindo a ladeira. Também não faltarão as bacias de milho, pipoca e pó de pemba para pedir boas energias e um grande Carnaval a Oxalá e Obaluaê. As pombas brancas são uma beleza à parte, também dedicadas a Oxalá.

PROGRAMAÇÃO

Depois do tradicional ritual na saída do bloco na Ladeira do Curuzu, o trio do Ilê Aiyê segue em festa para o Plano Inclinado da Liberdade. De lá, os associados fazem uma pausa até se encontrarem novamente horas depois no Corredor da Vitória, onde a entidade inicia o seu primeiro desfile em circuito oficial, o Osmar, às 2h do domingo (19), em direção à Praça da Piedade.

Na segunda-feira (20), 20h, o Ilê Aiyê levará seu espetáculo cênico-musical para o Circuito Osmar. Comandado pelo som marcante da Band'Aiyê, o bloco sai acompanhado de um cortejo comemorativo ao tema do Carnaval, com destaque para o carro que se transforma em um verdadeiro altar para a rainha e as princesas recém-eleitas.

Na terça-feira (21), o dia é dedicado ao folião pipoca. O Ilê Aiyê sai em trio sem cordas no Circuito Osmar no turno da tarde, arrastando todos os negões e negonas que têm a entidade carnavalesca como um ícone de resistência e luta por igualdade racial.

SERVIÇO:

1º Dia – Sábado (18) | Circuito Mãe Hilda: primeiro desfile: Concentração no Curuzu (20h às 21h), seguindo até Plano Inclinado da Liberdade | Segundo desfile: a partir de 2h da madrugada de domingo (19), saindo da Vitória em direção a Piedade.

2º Dia - Segunda (20) | Circuito Osmar: Concentração às 18h na Araújo Pinho (Canela), saída prevista às 19h |

3º Dia - Terça-feira (21) Trio Pipoca, turno da tarde, no Circuito Osmar

TEMA: Agostinho Neto - Kilamba, Manguxi, 100 Anos do Herói Nacional de Angola, com fantasia por R$ 600