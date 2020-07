Ilê Aiyê realiza sua primeira live dia 12 de julho, domingo

A potência cultural e social do Ilê Aiyê vai passar sua mensagem de resistência e alegria no segundo domingo de julho, dia 12, quando acontece a live Ilê Vivo, a partir das 16h, da Senzala do Barro Preto, no Curuzu. A magia, a percussão e a beleza do bloco afro estarão no ar pelos canais do YouTube da produtora Macaco Gordo e do Ilê Aiyê, convidando todos para uma pulsação única em nome da união e do respeito mútuo.

Dirigida por Chico Kertész, a live do Ilê será apresentada pelo ator baiano Sulivã Bispo no seu personagem Koanza Auandê, uma drag queen preta, e pelo poeta James Martins.

Serão cerca de duas horas de show com músicas do repertório do bloco que, além colocar a galera para dançar, pautam reflexão e a atenção para as demandas raciais que vêm movimentando América nas últimas semanas.