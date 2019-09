Ilê Aiyê recebe seletiva de modelos do Afro Fashion Day nesta quinta (12)

Chegou a vez do Ilê Aiyê receber a seletiva de modelos para o Afro Fashion Day. Será nesta quinta-feira (12), na Senzala do Barro Preto, sede do bloco no Curuzu. Pelo 3º ano consecutivo, o jornal CORREIO realiza seletivas abertas na busca de jovens negros que tenham o desejo de pisar na passarela do desfile de moda baiana, em novembro.

Para participar é necessário realizar uma inscrição prévia, e gratuita, através do link bit.ly/afdseletivas2019. Está liberada a presença de qualquer jovem negro(a), com idade entre 13 e 24 anos, que more em Salvador ou na Região Metropolitana.

No dia da seleção, uma comissão formada por membros do CORREIO e do Ilê estarão presentes para caçar futuros talentos da moda. São eles Fagner Bispo - curador do evento, Dete Lima - diretora e estilista do Ilê Aiyê, e os estilistas do Afro Vander Charles, da marca Black Atitude, e João Damapejú.

“A parceria que estabelecemos é muito importante, precisamos celebrar a existência de ações como essa, pois mostram que a luta negra tem rendido frutos. Pra mim, que já trabalho com moda, é muito gratificante ver tantos artistas e jovens pretos construindo juntos, me orgulha demais”, revela Dete Lima.

Para saber mais sobre o Afro Fashion Day acesse o canal; ou www.ileaiyeoficial.com para mais informações sobre ações e história do bloco Ilê.

Sobre o Ilê

Nascido no Curuzu, bairro com maior população negra do Brasil, o Ilê Aiyê já passou por muito em seus 45 anos de história. Desde o pioneirismo na homenagem à cultura africana no Carnaval de Salvador dos anos 70 até apresentações fora do país, tudo no bloco é feito com o objetivo de celebrar e trazer orgulho para a cultura negra e africana.

Em sua trajetória, o Ilê Aiyê, cujo nome significa “O Mundo” ou “Terra da Vida”, tem feito diversos projetos que ensinam, debatem e ressignificam a cultura negra no Brasil. Desde a Escola de Mãe Hilda, que proporciona a crianças um melhor ensino da história africana até o Novembro Azeviche - evento anual com intervenções culturais para se discutir o mês que comemora a consciência negra.

Para esse ano, o bloco se alia a outro projeto já existente: o Afro Fashion Day. Criado em 2015 pelo Jornal Correio, o desfile de moda chega à sua 5ª edição tendo como temática a grandeza dos Blocos Afro.