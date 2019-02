Ilê Ayiê comanda festa no Parque Costa Azul

O bloco afro Ilê Ayiê comanda mais uma edição do festival Música no Parque, que acontece neste sábado (23), às 17h, no Parque Costa Azul, com entrada gratuita. Será uma boa oportunidade para quem quer curtir o Ilê, que agora só volta a se apresentar durante o Carnaval. Com uma temporada empolgante, o Ilê está comemorando 45 anos e revive a própria história com o tema Que Bloco é Esse?

A abertura do show fica por conta da cantora Gab Ferreira. Gab ficou conhecida por representar a Bahia em dois realitys musicais da Rede Globo: Superstar (2016) e The Voice (2017). A artista traz seu primeiro trabalho solo na apresentação, que tem como influência o próprio Ilê e o Olodum, além de artistas como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ivete Sangalo e Daniela Mercury.

Gab Ferreira participou da edição de 2017 do The Voice Brasil (Foto: Reprodução)

Em clima de pré-Carnaval, o Música no Parque é mais uma opção para curtir o Verão de Salvador. Em sua história, o festival acumula mais de 170 shows entre artistas e bandas presentes nas outras edições, onde mais de 500 mil pessoas assistiram os shows realizados ao longo de 16 anos. Essa é a terceira edição do evento em 2019.

Nomes como Luiz Caldas, Guilherme Arantes, Belchior, Mariene de Castro e Marcia Short já subiram no palco. As bandas Scambo, Cascadura e Ronei Jorge e os Ladrões de Bicicleta também já tocaram na festa.



Música no Parque

O quê: Música no Parque

Onde: Parque Costa Azul (Costa Azul)

Quando: Sábado (23), às 17h

Entrada gratuita