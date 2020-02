Ilhéus recebe 3ª etapa do Campeonato Baiano de futevôlei

A 3ª etapa do Campeonato Baiano de Futevôlei acontecerá em Ilhéus neste fim de semana (15 e 16). O torneio vai acontecer na Cabana Costa do Cacau e englobará as modalidades masculino B e C. Pode ainda receber a A e Master (acima de 40 anos), a depender da quantidade de inscritos.

Para participar, é preciso entrar em contato com a Federação Baiana de Futevôlei, via o e-mail futevoleiba@gmail.com. As inscrições custam R$ 150 por equipe e podem ser feitas até sexta-feira (14). Para quem quiser assistir, a entrada é gratuita.

A disputa integra o Verão Costa a Costa, que já esteve em Alcobaça e Porto Seguro e passará por mais cinco municípios, além de Ilhéus. A iniciativa reúne eventos culturais, práticas esportivas e competições nas cidades participantes.

Projeto Verão Costa a Costa – etapa Ilhéus - Campeonato Baiano de futevôlei

Quando: 15 e 16 de fevereiro, das 8h às 17h

Onde: Arena Boca da Barra – Jardim Atlântico, na Praia Costa do Cacau - Ilhéus

Inscrições: R$ 150

Entrada para o público: gratuita