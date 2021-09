Illy canta paisagens, referências e o amor em novo single

A cantora Illy escolheu o início da primavera para lançar o single O Conteúdo, faixa que faz parte do seu terceiro álbum de estúdio, O Que Me Cabe, com previsão de lançamento para o início de 2022. Composta nos anos 70 por Caetano Veloso, a música ganhou arranjo de Marlon Sete com ares pop e tropical. O lançamento acontece nesta quinta (23) através do selo Alá com distribuição da Altafonte.

Ouça aqui:

“É engraçado como uma canção feita há tanto tempo por outra pessoa pode falar tanto sobre mim. A letra traz paisagens que vivi, coisas que ouvi, referências que tenho e um amor que vivo. Tudo numa pegada alto astral que eu pessoalmente estou absurdamente necessitada”, desabafa Illy. “Apesar de ser tudo tão pessoal, acredito que as pessoas vão gostar de viver essa minha história comigo”, torce.

Para a faixa, Illy uniu um time de músicos de excelência com Davi Moraes (guitarra), Alberto Continentino (baixo), Rodrigo Tavares (piano), Cesinha (bateria), Leonardo Reis (percussão) e o próprio Marlon Sette (trombone). “O resultado ficou do jeito que eu gosto. Cheio de suingue e bem Bahia”, comemora a cantora que a cada mês promete soltar uma track do álbum novo.

Em julho, Illy começou a disponibilizar seu álbum novo com o arrocha moderno O Que Me Cabe, composição de Adriana Calcanhotto. No mês seguinte, lançou em parceria com a própria Adriana, uma versão acústica da canção. A baiana segue pavimentando seu caminho entre o pop e a MPB, enaltecendo o passado, cantando a contemporaneidade e fincada no futuro.