Illy comanda seu primeiro ensaio de verão em Salvador

A cantora Illy promete ferver o Pelourinho nesta sexta-feira (20) com seu primeiro Ensaio de Verão. O show acontece às 20h, na Praça Pedro Arcanjo, com as participações especiais de Bia Ferreira, Giovani Cidreira e Tiri.

O repertório é pra jogar a galera pra cima com canções de vários carnavais misturadas com outras mais animadas da discografia da cantora. “Podem esperar por um repertório eclético, que vai do reggae ao axé, da salsa ao pagode, do pop à MPB”, afirma a cantora da Cidade Baixa, radicada em São Paulo.

Na apresentação, Illy é acompanhada por uma banda de baianos. O suingue das ruas de Salvador são garantidos por Paulo Mutti na guitarra e programações, Milton Pelegrine no baixo, Pedro Fonseca nos teclados, Jean Michel na bateria e Ricardo Braga na percussão.

Serviço: Ensaio de Verão de Illy | sexta (20), às 20h, no Pelourinho.| Gratuito