Illy faz apresentação gratuita do show O Que Me Cabe no Pelourinho 

O som pop tropical fincado na MPB da cantora Illy vai tomar conta do Largo Tereza Batista, nessa sexta-feira (16), às 20h. O show faz parte da turnê do álbum O Que Me Cabe e tem abertura com a cantora Aiace.

No repertório de Illy, além das faixas de O Que Me Cabe, estão canções como Afrouxa, Só Eu e Você e Djanira, e covers que vão de Edson Gomes a Zé Vaqueiro. No show, a cantora é acompanhada por uma banda de baianos que assim como ela vivem em São Paulo. O suingue das ruas de Salvador são garantidos por Paulo Mutti na guitarra, Milton Pelegrine no baixo, Jean Michel na bateria e Ricardo Braga na percussão.

O Que Me Cabe traz um som pop, dançante, fincado na MPB com participações de Adriana Calcanhotto, Erasmo Carlos e Marina Sena. Um time - formado por Ana Frango Elétrico, Marlon Sette, Iuri Rio Branco, Marcelo de Lamare, Marcelo Costa, Paulo Mutti, Guto Wirtti, Gabriel Loddo, Guilherme Lírio, Kassin e Moreno Veloso - assina a produção das faixas, quase todas inéditas, com exceção de O Conteúdo, de Caetano Veloso, e Cabimento,de Arnaldo Antunes e Paulo Tatit.

“Vivemos num mundo que até os elogios são engessados e repetidos. Onde número de seguidor dita a importância do artista. Eu mesmo sabendo que é uma guerra praticamente perdida, sempre quero reagir a isso”, afirma Illy. “O processo criativo deste álbum me ajudou a respirar durante a pandemia e o puerpério. Fico feliz que o resultado dele tem sido combustível para eu seguir acreditando em tempos melhores e na música contemporânea brasileira”, conta.

Serviço - Illy com abertura de Aiace | sexta (16), 20h, no Largo Tereza Batista, Pelourinho | Gratuito