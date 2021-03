Illy faz live show com músicas dos álbuns Voo Longe e Te Adorando pelo Avesso

A cantora Illy apresenta nesta quarta-feira (24), às 19h, no canal do YouTube e no perfil do Facebook do Sesc RJ (@SescRJ), um live show em que cantará músicas dos álbuns Voo Longe e Te Adorando pelo Avesso. A apresentação faz parte da programação do Arte em Cena, projeto em que Sesc RJ transmite conteúdos artísticos em suas redes sociais e em plataformas digitais.

Voo Longe foi lançado em abril de 2018 e colecionou ótimas críticas em veículos de imprensa de todo o Brasil. No disco, a cantora baiana apresenta músicas de diferentes gerações de compositores como Chico César, Arnaldo Antunes, Djavan, J. Velloso, Quito Ribeiro, Jonas Sá, Alberto Continentino, Davi Moraes e Pedro Baby. Já em Te Adorando pelo Avesso, lançado no ano passado, após um convite do programa Versões, do canal Multishow, Illy se encorajou a cantar o repertório de sua grande ídola, Elis Regina. O disco contou com as participações de Silva e Baco Exu do Blues.

No show virtual, a artista apresenta sua versão para canções como Só eu e Você (Chico César), Afrouxa (Arnaldo Antunes, Betão Aguiar, Davi Moraes e Pedro Baby) e Djanira (Arnaldo Almeida, Jarbas Bittencourt e João Luís), além de clássicos como Alô, alô, Marciano (Rita Lee e Roberto Carvalho) e Trem Azul (Ronaldo Bastos e Lô Borges).