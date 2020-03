Illy indica as delícias da Cidade Baixa

Nascida e criada na Baixa do Bonfim, a cantora Illy, que mora no Rio Janeiro, tem uma relação toda especial com aquela parte da cidade. Desde que deu Martim à luz, em dezembro passado, Illy está na cidade, dividindo-se entre os cuidados com o pequeno e seus programas favoritos.

E também fazendo apresentações pontuais, como o Samba Djanira, que comanda neste domingo (15), a partir das 16h20, na Área Verde da Commons, no Rio Vermelho. Illy explica que a ideia foi reunir os amigos e agitar a roda de samba, como nos tempos em que se apresentava nos bares da Cidade Baixa. "Samba tem muito disso, de juntar a galera pra gente se divertir", diz Illy, que convidou o pagodeiro Xella, ex-Cela 4, para participar do evento. O ingresso custa R$ 20. .

"Adiei minha volta para o Rio, de propósito", que só retorna para a capital carioca em abril, depois da licença maternidade. Até lá, vai ter bastante tempo para fazer seus programas preferidos em Salvador, como indica para os leitores do CORREIO.





TOP 5

Casa Respeita as Mina - Vale a pena conhecer a casa, que fica no Pelourinho. É um espaço muito bacana, pra gente se reunir e aprender

sobre nós mesmas

Ponta de Humaitá - Não há lugar melhor para ver o pôr do sol, com uma vista incrível da Baía de Todos-os-Santos. Cresci por ali. Meus avôs moravam naquelas casas tombadas que tem por lá. E já gravei dois clipes no local.

Sorvete e cerveja Para tomar uma cerveja, a dica são os bares do Estaleiro da Ribeira. Qualquer um onde ti- ver lugar. O sorvete é na Sorveteria da Ribeira. Meus preferidos são manga e coco verde.

Caminhada - Para ficar em forma, costumo caminhar da Orla da Ribeira até a Igreja da Penha. Vou cedinho, com a maré baixa e depois faço um mergulho. Foi assim que me preparei para cantar nos cinco dias do Carnaval.

Delícias da Cidade Baixa - O acarajé da Jandira, que fica ao lado do ginásio do colégio São José, é especial e muito crocante. Vale a pena também comer o sonho e a banana real do Jeo, ao lado do Colégio da Polícia Militar e que é muito famoso na Cidade Baixa.