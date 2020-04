Illy regrava Elis Regina no álbum Te Adorando Pelo Avesso

Dois anos depois de lançar o primeiro álbum, Voo Longe, a baiana Illy está de volta e, desta vez, tentou voar ainda mais longe, com uma boa dose de ousadia para quem ainda está em seu segundo disco. Em Te Adorando Pelo Avesso, ela regrava canções que ficaram populares na voz de Elis Regina (1945-1982), para muitos a maior voz da história da música brasileira.

A própria Illy considera a gaúcha a “maior cantora do país”: “É uma das artistas que é referência para mim e uma grande influência. A minha vontade de cantar Elis é de muito tempo. Pintou a oportunidade, então não pensei duas vezes”, afirma a cantora de 32 anos.

A baiana, que vive no Rio de Janeiro desde 2015, lembra-se de que, na casa dos pais, ainda criança, ouvia Elis nos saraus que aconteciam ali: “Ela então passou a fazer parte da minha construção como artista. Tanto que a primeira música que cantei quando me apresentei no Rio [num show do sambista Mosquito] foi Vou Deitar e Rolar, um samba que curtia muito”. A música de Baden Powell e Paulo César Pinheiro foi gravada por Elis no álbum Em Pleno Verão, de 1970.

Reggae e funk melody

Os fãs mais fiéis de Elis provavelmente estranharão, à primeira vista, a transformação que Illy realizou nas canções: a clássica Como Nossos Pais, de Belchior (1946-2017) ganhou tons de reggae/ska; Querelas do Brasil tem uma levada de samba-reggae; Fascinação ficou dançante e ganhou uma cara de funk melody.

Illy já tinha alguma intimidade com as canções que estão em Te Adorando Pelo Avesso. No ano passado, gravou um especial para o canal BIS com quase todas as composições que estão no álbum e, também em 2019, realizou no Rio de Janeiro um show que tem praticamente o mesmo repertório deste novo trabalho.

No lançamento, disponível nas plataformas de streaming, há predomínio das canções que Elis gravou nos anos 1970, exaustivamente escutadas por Illy, que tem dois boxes com CDs da cantora, um dos anos 1960 e outro, dos 70. “Ela canções lindíssimas que adoro, mas para esse disco escolhi músicas que têm a ver comigo e que dialogassem com o público da minha geração”, explica.

Cabeça pra baixo - Illy assina a produção do álbum com Gabriel Loddo e Guilherme Lirio, que fazem parte da banda que a acompanha. “Durante a produção, Gabriel praticamente morou em minha casa e aproveitamos para desenvolver os arranjos e definir repertório. Eu queria virar de cabeça para baixo esse repertório de Elis”, afirma.

A baiana diz que queria fugir de qualquer comparação com a Pimentinha e o título do álbum, segundo ela, é a prova disso. “Encontrei essa frase na música Atrás da Porta, que tem a participação de Silva. Não posso querer me comparar a Elis, a maior cantora do país”. A canção que inspirou o título do trabalho tem a participação do cantor Silva. “Eu e ele somos adoradores da MPB. Ele canta clássicos e faz um pop muito bem feito também. Temos uma afinidade muito grande e gosto de repetir meus parceiros”, lembra a artista, que havia cantado com Silva no show do ano passado e num single dele, Nós Dois Aqui.

Quem também participa de Te Adorando Pelo Avesso é o baiano Baco Exu do Blues, que está na canção Me Deixas Louca, composição de Armando Manzanero, com versão de Paulo Coelho em português. “Baco frequenta muito minha casa e sou fã do trabalho dele. Aprendi muitas coisas de música eletrônica com ele, trocamos muitas ideia sobre isso. Uma dia, ele estava em minha casa e eu estava estudando o repertório de Elis. Aí, chamei ele pra mostrar Me Deixas Louca e disse que algumas coisas na letra me lembravam Te Amo, Disgraça”, observa Illy sobre a composição de Baco.

