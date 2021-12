Ilumina Bahia, festival de música erudita, acontece em Salvador até dia 7

Uma importante experiência para os jovens músicos baianos teve início nesta terça-feira (28) e seguirá até o dia 7: o Festival Ilumina, que ganha sua primeira edição na Bahia. Criado pela violista americana Jennifer Stumm em 2015, em São Paulo, o evento tem conectado centenas de jovens músicos da América do Sul a diversos artistas internacionais.

Neste ano, participarão instrumentistas consagrados como, além da própria Jennifer, o maestro e pianista Ricardo Castro, fundador e diretor-geral do Neojiba, a violinista holandesa Liza Ferschtman, o violoncelista alemão Julian Steckel e o clarinetista e compositor britânico Mark Simpson. Ao todo, 30 jovens músicos brasileiros e 16 grandes artistas internacionais vão interagir em oficinas imersivas e realizarão uma série de concertos gratuitos em diversos locais de Salvador.

A chegada do Ilumina à Bahia - em sua primeira edição no Nordeste - é resultado de uma parceria com o Neojiba. “Decidimos realizar este festival para agradecer todo o apoio que recebemos durante a pandemia, com aquilo que sabemos fazer de melhor, que é formação inclusiva e de excelência aliada a eventos musicais de grande qualidade. Nosso presente vai para o público de Salvador, que terá a oportunidade de assistir gratuitamente a grandes artistas reunidos em torno de uma grande causa”, diz Ricardo Castro, fundador e diretor-geral do Neojiba.

Jennifer Stumm criou o Ilumina em 2015 (foto divulgação)

Ontem, na abertura do festival, no Parque do Queimado, Castro se apresentou com David Grimal (violino e regência), criador da orquestra Les Dissonances e convidado do Neojiba. Os dois músicos voltam a se encontrar no Teatro Castro Alves, amanhã, às 19h, para celebrar a virada do ano. No palco, também estarão o violoncelista alemão Julian Steckel e integrantes da Orquestra Neojiba. Em todos os espetáculos do festival, serão recebidas doações para as famílias baianas atingidas pelas chuvas.

A criadora do Ilumina, Jennifer Stumm, não esconde seu entusiasmo em trazer o evento para a Bahia: "Depois de seis edições, esta será a primeira vez que o Festival Ilumina acontecerá no Nordeste do Brasil, um lugar com uma incrível e profunda cultura musical e muitos jovens talentosos e brilhantes. Estou muito animada para ver o que essa inspiradora troca artística e social irá criar".

Em Salvador, acontecerão apresentações no Parque do Queimado - sede do Neojiba -; Teatro Castro Alves; Igreja de São Francisco, no Pelourinho e na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, também no Pelourinho.

O resultado dos intensos dias de trabalho será apresentado por todos os integrantes do festival no concerto de encerramento, no dia 7/1, às 19h, no Teatro Castro Alves. Obras de grandes compositores europeus, como Bach, Brahms e Mozart, se unirão a afro-sambas como o Canto de Iemanjá, de Baden Powell, numa noite de exaltação aos grandes encontros e à diversidade.

Orquestra Neojiba em ensaio (foto: Eduardo Tosta)

Para Jennifer, o festival tem o objetivo de dar aos jovens músicos "acesso à informação do mais alto nível e também à experiência de fazer música da maneira como os líderes da área fazem". "O Ilumina oferece muitas oportunidades para o futuro, para eles sonharem alto, estudar com grandes professores e trazer suas próprias experiências pessoais, culturas e ideias em um ambiente criativo", defende a violista.

Depois de passar por Salvador, o Ilumina segue para uma fazenda de café no interior de São Paulo. "A fazenda já é a casa do Ilumina em São Paulo há quatro anos e eu acredito que seja muito importante considerar que as pessoas em regiões agrícolas também merecem a chance de ouvir música ao vivo. O local também mostra como a música e a cultura podem fazer parte do compartilhamento da mensagem de respeito ao planeta", diz a criadora do Ilumina. A edição deste ano será encerrada no dia 16 de janeiro, na capital paulista, com um concerto na Sala São Paulo.

PROGRAMAÇÃO

30/12/2021, 19h, Teatro Castro Alves

David Grimal, Julian Steckel e Ricardo Castro

02/01/2022, 17h, Igreja de São Francisco, Pelourinho

Ricardo Castro, Liza Ferschtman, Ivan Karizna, Jennifer Stumm e outros músicos executarão peças de Franz Schubert

04/01/2022, 17h, Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, Pelourinho

Um dos destaques será a violinista Liza Ferschtman, que apresentará Chacona da Partita nº 2 em ré menor, de Johann Sebastian Bach. Também haverá peças de Mozart apresentadas por um quinteto

06/01/2022, de 17h às 20h, Parque do Queimado, Liberdade

Maratona musical, com músicos consagrados e jovens talentos, apresentando peças de Felix Mendelssohn, Robert Schumann, Tchaikovsky, entre outros

07/01/2022, 19h, Teatro Castro Alves

Um dos grandes momentos será a Marche Pour le Cérémonie des Turcs, de Jean-Baptiste Lully, com todos os músicos do Festival. Eles também vão apresentar o Canto de Yemanjá, de Baden Powell.

INGRESSOS

- Para a apresentação de amanhã, no TCA, os ingressos devem ser retirados na bilheteria do Teatro ainda hoje, das 12h às 20h, ou amanhã, das 12h às 18h.

- Os ingressos para os dias 6 e 7 estarão disponíveis em breve no Sympla.

- Para as apresentações nas igrejas, não é necessário reservar bilhetes.

- Todos os ingressos são gratuitos

DOAÇÕES

Doações para vítimas da enchente podem ser feitas na entrada dos espetáculos