Iluminação para os negócios: instrutora de Yoga conta como fez da prática o seu negócio

A publicitária Thaís Paixão começou a praticar Yoga por recomendação da ginecologista, como uma forma de tratar as enxaquecas. Em 2017, quando se desligou do cerimonial da governadoria, onde trabalhava como produtora de eventos, a Yoga passou a funcionar como uma terapia pessoal e o primeiro passo para começar a empreender no segmento das terapias integrativas.

“Depois de dois meses parada, percebi que não queria voltar a ser empregada e isso era tão forte que, nas entrevistas de emprego que fiz depois, comecei a colocar limitações na quantidade de dias para trabalhar quem me conhecia, pois trabalho desde os 14 anos e não conhecia feriado, fim de semana, dias santos ou feriados”, completa.

Angustiada com a situação pessoal, Thaís começou a investir na formação pessoal e percebeu que o processo de aprendizagem também a ajudou a recuperar a saúde mental e física. Graduada e sedenta por ampliar o conhecimento nessa área, começou a ministrar aulas em escolas, condomínios, creches, empresas e a realizar imersões com grupos diversos.

A história de Thaís Paixão e do projeto Ilumine-se (@ilumineseyoga) estarão no programa ao vivo Empregos e Soluções dessa quarta-feira (18), que essa semana, excepcionalmente, terá início às 16 horas. Como todas as semanas, a conversa será conduzida pela consultora e especialista em pequenos negócios Flávia Paixão.

Thaís contará que foi durante a pandemia que percebeu que não sabia precificar suas aulas e serviços e que os investimentos realizados nos cursos de aperfeiçoamento não eram equivalentes ao que cobrava. A saída foi contratar uma consultoria financeira para ajustar os caminhos da prestação de serviços. “Nesse período, as coisas começaram a aumentar muito e percebi que não poderia mais continuar a trabalhar em troca de divulgação ou visibilidade. As aulas precisavam ter um valor justo, com tempo determinado”, conta.

Quer saber mais? Então não deixe de acompanhar o programa ao vivo Empregos e Soluções na página do Jornal Correio, no Instagram, excepcionalmente às 16 horas dessa quarta-feira (18).