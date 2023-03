Ilustradora do BBB 23 pede desculpas após racismo em publicação

A ilustradora Rafaella Tuma, que faz parte do grupo de edição do BBB 23, foi às redes sociais para pedir desculpas aos internautas após compartilhar uma conversa com teor racista nos stories do Instagram.

Ela revelou que acabou pegando o meme de outra pessoa, mas não percebeu que a "brincadeira" era com teor racista. "Você tem que assumir os erros, ver que foram grotescos e tentar pedir desculpas. Quando eu peguei esse meme, eu peguei do próprio cara. Ele é ator e comediante, ele mesmo se zoou. Eu não deveria ter compartilhado", disse.

Na publicação, uma pessoa comenta que está sofrendo por um rapaz e, ao mandar a foto do pretendente, a outra pessoa da conversa responde querendo saber se o homem teria o roubado, fazendo alusão que pessoas pretas roubam.

Com isso, a ilustradora disse que vai se pronunciar mais vezes sobre a situação e que errou bastante.

"Traz uma problemática gigante. Fiquei com raiva de mim mesmo por um filtro que estava óbvio que estava errado. Eu errei. Desculpa. Estou vendo os comentários que estão rolando e não vai ser a última vez que vou me pronunciar sobre esse assunto", finalizou.