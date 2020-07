'Imagem de Jesus Cristo' é descoberta em tronco de árvore durante poda

Operários responsáveis pela poda de uma árvore, em Itaquiraí, cidade do Mato Grosso do Sul, ficaram surpresos ao perceber o desenho identificado no tronco e outros pedaços. A figura assemelha-se com a imagem cristã de Jesus Cristo.

O desenho foi descoberto na última quinta-feira (9), pelo diretor de obras da cidade, Odimar Souza, segundo informações do G1, mas a imagem repercutiu nas redes sociais neste sábado (11).

Durante a poda, ele disse ao portal de notícias, todos ficaram vislumbrados ao perceber a figura. “Cortamos esse mesmo tronco em dois pedaços e foi aí que apareceu essa perfeição", comentou.