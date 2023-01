Imagem do Senhor do Bonfim chega ao adro da Basílica

A imagem do Senhor do Bonfim chegou até a Basílica por volta das 11h desta quinta-feira (11), acompanhada pelos fiéis. Nessa volta da Lavagem do Senhor do Bonfim após dois anos de suspensão, a escadaria estava cercada com um gradil que não permitia se aproximar do adro. Uma das laterais da igreja estava liberada para a tradicional amarração de fitinhas.

O padre Edson Menezes da Silva explicou mais cedo que a decisão de isolamento foi para permitir uma melhor visibilidade. "O ritual da lavagem passou a acontecer nas escadarias para fazer jus a expressão que usamos: 'lavagem das escadarias da igreja", disse.

A chegada da imagem fez a multidão de fiéis levantar as mãos para o céu. Veja o momento:

O reitor da basílica falou para os fiéis. Ele citou o ataque à sede dos Três Poderes no Distrito Federal. "Que os envolvidos em tais ações, bem como seus financiadores, influenciadores e mentores sejam identificados e julgados pelos crimes cometidos", afirmou, sendo aplaudido pela multidão. "É hora de fazer justiça, de exigir respeito pela vontade soberana do povo. É hora de defender a democracia", acrescentou.

Veja fotos da procissão: