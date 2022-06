Imagens de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder revelam os novos orcs

O Amazon Prime Video está apostando tudo para reconstruir a grandeza do universo de O Senhor dos Anéis para a série Os Anéis de Poder, que estreia em 2 de setembro na plataforma. Nesta terça (21), foram releladas as primeiras imagens dos orcs. Divulgadas pela IGN, as fotos mostram em detalhes os visuais das criaturas em diversas cenas da série.

Assim como algumas dessas criaturas nos filmes de Peter Jackson, os novos orcs foram feitos para atores - ou seja, não usaram computação para as criaturas inspiradas nos livros de J.R.R. Tolkien.

Veja as imagens, abaixo:

Grande aposta do Amazon Prime Video

Com grande orçamento, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada uma das maiores apostas do Amazon Prime Video. Talvez até mesmo a maior da história da plataforma. O investimento não é à toa. Tanto no cinema quanto na literatura, O Senhor dos Anéis é uma das maiores sagas da cultura pop. No cinema, Peter Jackson dirigiu as trilogias de O Senhor dos Anéis e O Hobbit. No entanto, ele não teve envolvimento direto no desenvolvimento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.