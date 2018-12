Imagens do Dia (03/12/2018)

Motoristas de ambulância protestam perto da Assembleia Nacional Francesa, em Paris, contra suas condições de trabalho e pedir a retirada do artigo 80 da lei das finanças, na segurança social. (LUCAS BARIOULET / AFP)

O vulcão Popocatepetl expele cinza e fumaça e está localizado a cerca de 55 km da cidade do México. (RODRIGO ARANGUA / AFP)

O Presidente austríaco Alexander Van der Bellen (E) e o ator norte-americano e ex-governador da California Arnold Schwarzenegger (C) participam do encontro COP24 sobre a mudança climática em Katowice, Polônia. (JANEK SKARZYNSKI / AFP)

Trabalhadores indianos constroem uma estrada temporária nas margens do rio Sangam para o próximo festival de Kumbh Mela, em Allahabad. O festival acontece de 15 de janeiro a 4 de março de 2019. (SANJAY KANOJIA / AFP)

Manifestantes queimam um boneco com logotipos de Dupont, DOW Chemicals e Union Carbide durante o 34º aniversário do desastre do gás Bhopal, quando milhares de pessoas morreram devido ao vazamento do isocianato metílico. (GAGAN NAYAR/ AFP)

Carrossel no mercado de Natal na Praça Vermelha, em Moscou. (MLADEN ANTONOV / AFP)

Marinheiros indianos ensaiam para as comemorações do dia da Marinha em frente ao Portal da Índia, em Bombaim. (PUNIT PARANJPE / AFP)

Garoto é ajudado a pular o muro que separa o México dos Estados Unidos, em Playas de Tijuana. (GUILLERMO ARIAS / AFP)

Paquistaneses celebram o dia de Ajrak do Sindhi Topi em Karachi. Milhares de pessoas, incluindo homens, mulheres e crianças vestem o traje tradicional para marcar o dia anual da cultura. (RIZWAN TABASSUM / AFP)

Maria Ressa, CEO e editora executiva do portal online Rappler mostra o mandado da ordem de prisão após pagamento de fiança em um tribunal em Manila. O site de notícias fez oposição ao Presidente Duterte e foi acusado de fraude fiscal. (TED ALJIBE / AFP)

Mulher da minoria étnica Miao oferece um brinde durante o Festival de Jiyou em Danzhai, na província de Guizhou sudoeste da China. (AFP)

Refugiados sírios observam os danos de um incêndio que atingiu o acampamento de refugiados na aldeia de Yammouneh, no vale de Bekaa, no Líbano. (AFP)

'Talking Head' por Viktor Vicsek da Hungria durante o Festival de luz de Hong Kong. (PHILIP FONG / AFP)

O Mountain biker mexicano Nicolas Cantu faz um salto durante o desafio Medellin na Comuna 13 neighbouhood em Medellín, na Colômbia. A competição tenta definir um novo recorde mundial para a mais longa pista de Downhill Urbano. (CAMILO GIL / AFP)

Antigas moedas de ouro e um brinco recentemente descobertos em um sítio de escavação na cidade israelense de Cesareia. 18 dinares Fatimid, que eram a moeda local padrão desse período (909-1171) e 6 moedas bizantinas, de 1071-1078. (JACK GUEZ / AFP)

Um rebelde ferido iemenita aguarda seu deslocamento para a capital de Omã no Aeroporto Internacional de Sanaa. Os rebeldes feridos seguem para para tratamento médico em um avião fretado. (MOHAMMED HUWAIS / AFP)

Nave espacial Soyuz MS-11 da Rússia leva os membros da estação espacial internacional (ISS) 58/59, o cosmonauta russo Oleg Kononenko,a astronauta da NASA Anne McClain e David Saint-Jacques, da agência espacial canadense. (KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

Os manifestantes de colete amarelo (Gilets jaunes) empurram as grades do Jardim das Tulherias ao lado da rua de Rivoli, no centro de Paris, durante uma manifestação contra o aumento dos preços do petróleo e do custo de vida. (AFP)

Um estudante do ensino médio enfrenta a polícia durante uma manifestação contra as reformas da educação propostas pelo governo francês em Bordeaux, no sudoeste da França. (NICOLAS TUCAT / AFP)

Carro queimado em frente à escola Lycée Professionnel Jean-Pierre Timbaud após ser incendiado por estudantes em protesto contra as reformas educacionais propostas pelo governo francês em Aubervilliers, subúrbio de Paris. (THOMAS SAMSON / AFP)

Cerimônia de cremação do lutador da liberdade tibetana Palden Gyatso num subúrbio de Dharamshala. (LOBSANG WANGYAL/AFP)

Agentes da polícia do lado de fora da Suprema corte do Sri Lanka em Colombo, onde o primeiro-ministro Mahinda Rajapakse teve suspensos seus poderes. (LAKRUWAN WANNIARACHCHI / AFP)

Ciclista passa ao largo dos retratos em tamanho natural dos 10 líderes da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). (ROMEO GACAD / AFP)

A astronauta da NASA Anne McClain, se dirige à nave Soyuz MS-11 pouco antes do lançamento no Cosmódromo de Baikonur no Cazaquistão. (KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

A cineasta francesa Agnes Varda recebe um prêmio honorário durante o 17º Marrakech Film Festival. (FADEL SENNA / AFP)