Imagens do Dia (05/12/2018)

O concorrente de Uganda Paul Wakibona posa nos bastidores antes de desfilar no concurso Mr e Miss Albinism, em Nairobi, no Quênia.São 30 concorrentes do Quênia, Tanzânia e Uganda que competem "Celebrando a beleza da cor". (YASUYOSHI CHIBA / AFP)

"Tolbiac contra Macron" no Campus da Universidade de Sorbonne Paris 1. Depois das escolas de ensino médio, os protestos chegam às universidades, em Paris. (THOMAS SAMSON / AFP)

O compositor, ator e cantor norte-americano Tom Waits, 58, está processando o ator e produtor francês Bartabas por violação de direitos autorais e morais. Aqui em foto de arquivo da turnê Glitter and Doom, no Paris Grand Rex Concert Hall. (PIERRE VERDY / AFP)

Indígenas do Paraguai acampam em frente ao Congresso, em protesto contra a diretora do Instituto Nacional do indígena (INDI) Ana Maria Allen em Assunção. (NORBERTO DUARTE / AFP)

Murais de vários artistas são retratados no Lincoln Park, perto do Memorial Nacional Chamizal e da fronteira EUA-México, em El Paso, Texas. Mais de 100 pinturas retratando a cultura latino americana. (PAUL RATJE/AFP)

Máquinas trabalham do lado de fora da fronteira da aldeia libanesa de Kfar Kila . O exército de Israel disse que tem descoberto túneis de Hezbollah infiltrando seu território a partir do Líbano e iniciou uma operação para destruí-los. (MAHMOUD ZAYYAT / AFP)

Pôr do Sol no Panamá. (LUIS ACOSTA / AFP)

A empresa de telefonia russa Yandex. Lança seu primeiro smartphone. O novo dispositivo móvel, vai estar à venda amanhã a um custo de 17.990 rublos (US $269) e irá funcionar com o sistema Android. (YURI KADOBNOV / AFP)

Uma escavadeira remove resíduos plásticos do Rio Citarum em Bandung, província de Java Ocidental. (TIMUR MATAHARI / AFP)

Parentes dos trabalhadores de construção que foram presos após uma greve para protestar contra suas condições de trabalho no novo aeroporto de Istambul, em setembro passado se reúnem antes do julgamento. (BULENT KILIC / AFP)

Morsa na neve artificial do zoológico Hagenbecks Tierpark, em Hamburgo, no norte da Alemanha. (DANIEL BOCKWOLDT/AFP)

Complexo pediátrico de Bangui na República Centro-Africana, onde existe a maior taxa de mortalidade infantil do mundo. (FLORENT VERGNES / AFP)

Fábrica de Aço Kuwait Global na cidade do Kuwait. (YASSER AL_ZAVYAT/AFP)

Parentes das vítimas e moradores da Rue d'Aubagne em Marselha se reúnem para homenagear as 8 vítimas que morreram no desabamento de dois edifícios há um mês no sul da França. (GERARD JULIEN / AFP)

Um vendedor exibe um peixe e um tubarão gigante para venda em um riquixá no mercado do peixe de Banda Aceh, na província de Aceh, na Indonésia. (CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP)

Manifestação contra as reformas educacionais propostas pelo governo francês em Bordeaux, sudoeste da França (NICOLAS TUCAT / AFP)

Exposição de batik, técnica de estampar tecidos com pigmentos resistentes à cera, em Surabaya, na ilha de Java. (JUNI KRISWANTO / AFP)

Crianças e voluntários do Nepal amarram sacos de plástico reciclados para fazer uma escultura representando o mar morto em uma tentativa de definir um novo recorde mundial para a maior escultura feita de sacos de plástico em Kathmandu. (PRAKASH MATHEMA / AFP)

Oficiais de polícia mostram 11 peças de marfim apreendidas pesando 55 kg e estimadas em 5,5 milhões do Quênia Shilling (cerca de 47,300 euro) em Mariakani, sudeste do Quênia. (AFP)

Lançamento do foguete Ariane 5 do porto espacial da Europa, em Kourou, na Guiana francesa, levando dois satélites, GSAT-11 e o ISRO. (EUROPEAN SPACE AGENCY / AFP)

Manifestação em apoio à minoria étnica Rohingya em frente à embaixada de Mianmar em Jacarta. (BAY ISMOYO / AFP)

O vietname dirigi uma máquina de concreto em Hanoi. (MANAN VATSYAYANA / AFP)

Migrante tenta atravessar o muro da fronteira entre Méxic/EUA através de um buraco no chão de Playas de Tijuana. (GUILLERMO ARIAS/AFP)

Sistema digestivo em exibição na exposição intitulada "Microbiote" (microbiota) no "Cite des sciences et de l'Industrie" Museu de Ciências, em Paris. (AFP)

Entrada principal da universidade privada Leonard-da-Vinci em Courbevoie, no noroeste de Paris, está bloqueada após um professor de 66 anos ser esfaqueado até a morte por um ex-aluno do Paquistão. (PHILIPPE LOPEZ / AFP)

Fachada do Museu da Academia Motion Pictures Arts and Sciences em Los Angeles totalmente restaurada. O prédio é de 1939. (VALERIE MACON / AFP)

Policiais invadem um café em Duisburg, Alemanha Ocidental, na busca de cerca de 90 pessoas suspeitas de pertencerem à máfia do narcotráfico Ndrangheta do sul da Itália. (CHRISTOPH REICHWEIN/AFP)

Desfile Chanel Metiers D'Art no Metropolitan Museum em Nova Iorque. (ANGELA WEISS/AFP)