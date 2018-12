Imagens do Dia (07/12/2018)

Confronto de manifestantes com a polícia durante um protesto de estudantes universitários, professores, povos indígenas e sindicalistas, contra a crise na educação pública, cortes no orçamento e um projeto de reforma fiscal em Bogotá. (JUAN BARRETO / AFP)

Cisnes selvagens no lago do parque de Yinghuahu em Rongcheng na província oriental de Shandong da China. (STR / AFP)

Uma eleitora do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) passa por um grafitti representando o falecido presidente venezuelano Hugo Chávez durante um comício para comemorar o 20º aniversário da vitória de Chávez em Caracas. (YURI CORTEZ / AFP)

O primeiro bebê nascido de uma mãe que teve o útero transplantado de um doador morto em São Paulo, no Hospital das Clínicas. (HOSPITAL DAS CLÌNICAS DA FMUSP / AFP)

Primeira maratona infantil do Iraque, em Bagdá. (AHMAD AL-RUBAYE / AFP)

Milhares de estudantes de universidades públicas protestam em frente ao Ministério da Educação em Tirana, para exigir a melhora nas condições dos dormitórios e o fim das taxas para os exames de segundas chamadas. (GENT SHKULLAKU / AFP)

Pesca de rede no santuário de pássaros de Mangalajodi cerca de 65 quilômetros ao sul de Bhubaneswar, na Índia. (DIBYANGSHU SARKAR / AFP)

Ativistas do Sri Lanka protestam contra a crise política em curso em Colombo desde que o Presidente Maithripala Sirisena demitiu o primeiro-ministro e nomeou o contencioso Mahinda Rajapakse para o cargo. (ISHARA S. KODIKARA / AFP)

Uma mulher discute com policiais durante uma greve nacional, em La Paz contra a nomeação do presidente boliviano Evo Morales à reeleição para as eleições de outubro de 2019. (AIZAR RALDES / AFP)

Mulher indiana espera para votar nas eleições para escolher os representantes da Assembleia Legislativa do Rajasthan em Jodhpur, na Índia (CHANDAN KHANNA / AFP)

Maratona ADNOC em Abu Dhabi nos Emirados Árabes Unidos. (GIUSEPPE CACACE / AFP)

Coletes amarelos pendurados em varandas de um prédio em apoio ao movimento que protesta contra o aumentos de preço de combustível. (BORIS HORVAT / AFP)

Manifestação em Atenas em lembrança aos dez anos de um grande motim ocorrido na Grécia apó um adolescente ter sido morto pela polícia. (ARIS MESSINIS / AFP)

Os manifestantes de colete amarelo ocupam um Hotel em Lyon, no sudeste da França. Eles protestam contra o aumento dos preços do petróleo e do custo de vida. (JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

"Raid des Alizes", uma competição de multi esporte exclusivamente feminina na ilha da Martinica no Caribe francês. Equipes competem ao longo de trilhas que são mantidos em segredo até o dia da competição que inclui Mountain Bike, corrida e canoagem (ANNE_CHRISTINE POUJOULAT / AFP)

Estudantes do ensino médio do Liceu Montebello de Lille, no norte da França se juntam aos protestos contra a reforma educacional do governo Macri. (FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Prefeitura de Lyon é iluminada durante a 20ª edição do Festival das luzes (Fete des Lumière), na , França oriental. (JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Manifestação em frente ao Parlamento de Tóquio contra um projeto de lei para permitir que mais operários estrangeiros venham trabalhar no país. (KAZUHIRO NOGI / AFP)

Estudantes do ensino médio protestam em Toulouse contra as reformas da educação que incluem requisitos mais rigorosos para a entrada na universidade. (REMY GABALDA / AFP)

Crianças sírias andam na lama em um campo para deslocados perto da aldeia de Shamarin, na fronteira com a Turquia, na província de Alepo. (NAZEER AL-KHATIB / AFP)

Estudantes do ensino médio protestaqm em Paris. A imagem de dezenas de alunos ajoelhados com as mãos atrás da cabeça, provocou um sentimento de revolta geral na França. (PHILLIPE LOPEZ / AFP)

Manifestantes do colete amarelo (gilets jaunes) bloqueiam o acesso a um depósito de óleo, em Le Mans, no noroeste da França. (JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Um homem limpa a neve fora de seu carro em Yantai, na província oriental de Shandong na China. (STR / AFP)

O diretor de cinema Doze Niu (C), também conhecido como Niu Chen-zer, sai de uma delegacia em Taipei após ter sido acusado de abusar sexualmente de uma integrante da sua equipe na realização de seu filme mais recente, "Pao Ma. (SAM YEH / AFP)

Um jovem palestino vestindo uma máscara de Guy Fakwes nos confrontos da fronteira com Israel a leste da cidade de Gaza. (SAID KHATIB / AFP)

Coluna da National Corp, partido de extrema-direita ucraniano em um comício em Kiev. Os nacionalistas ucranianos exigem que o governo corte relações diplomáticas e cesse todos os laços econômicos com a Rússia. (SERGEI SUPINSKY / AFP)

Estudantes do ensino médio protestam em Lyon, contra as reformas da educação. 280 escolas entraram em greve gerando um sentimento de revolta em toda a França. (JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)