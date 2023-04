Imagens fortes: brasileira leva pontos no rosto após luta no UFC

A brasileira Karol Rosa não viveu uma noite muito agradável durante o UFC Las Vegas 71, no último sábado (22). Além de perder para a conterrânea Norma Dumont no card preliminar, por decisão unânime dos juízes, a lutadora ainda deixou o octógono com um corte na pálpebra do olho direito. Ela precisou levar pontos no rosto.

A imagem da lesão foi compartilhada pelo presidente do UFC, Dana White, nas redes sociais. O chefão do Ultimate mostrou o antes e depois dos pontos no local e escreveu: "Local desagradável para um corte".

Karol Rosa enfrentou Norma Dumont em duelo nos penas (até 66kg), apesar de estarem no ranking peso-galo (até 61kg). A luta entre as compatriotas foi equilibrada, mas a lutadora mineira levou a melhor na decisão dos juízes, vencendo de forma unânime (triplo 29-28).

Conhecida como 'The Immortal', Norma tem nove vitórias e duas derrotas, sendo quatro triunfos e dois revezes na divisão até 66kg. Já Karol fazia sua primeira luta nesta categoria. Ela possui agora um cartel de 16 vitórias e cinco derrotas.