Imagens inéditas do elenco de Chaves são divulgadas na web; veja

Mais de 40 anos após ir ao ar, o seriado mexicano Chaves segue se fazendo presente na memória afetiva de diversas famílias em todo o mundo. Nos últimos dias, Graciela Rivero, ex-esposa do ator Carlos Villagrán, intérprete do Quico divulgou fotos raras e até então inéditas com os os atores veteranos do sitcom de sucesso mundial.

Na legenda das imagens divulgadas no Instagram, Rivero explica que os cliques foram tirados na cidade de Caracas na Venezuela quando o programa ainda estava sendo produzido e faz questão de mostrar que esteve acompanhada de todo o elenco da atração, desde os já falecidos Seu Madruga (Ramón Valdez), Roberto Gómez Bolaños (Chaves), Rúben Aguirre (Professor Girafalez) e Angelines Fernández (Dona Clotilde) e também ao lado de todo o elenco feminino incluindo Maria Antonieta de las Nieves (Chiquinha) e Florinda Meza (Dona Florinda). O seu marido na época, Villagrán, é claro, também aparece nas imagens. Apesar de separados, eles aparentam ainda manter uma boa relação - vira e mexe aparecem em fotos juntos e com os netos (veja algumas mais abaixo).

Vale lembrar que desde o dia 31 de julho deste ano o SBT e os demais canais que retransmitiam o seriado Chaves foram pegos de surpresa com o fim do contrato de exibição do programa. A mexicana Televisa, empresa que comercializava o seriado não entrou em um acordo acerca de valores financeiros com o Grupo Chespirito, detentor dos direitos autorais de toda a obra de Roberto Gómez Bolaños, criador de Chaves, Chapolin, Chespirito dentre outros.