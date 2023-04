'Imagina perder três parentes', diz familiar de vítimas de chacina no Piauí

Três das quatro vítimas da chacina ocorrida no interior do Piauí neste domingo (23) eram da cidade de Salto do Jacuí, na Região Central do Rio Grande do Sul. O trio pertencia a mesma família, a Dalcin, que morava na casa atacada.

Os mortos foram identificados como Luiz Pedro Dalcin, de 61 anos; os dois filhos dele, Luiz Antônio Dalcin, 34 anos, e Gustavo Dalcin, 38; e um funcionário da família, Leonilton Souza da Silva, 33.

"Se perder um parente já é triste, imagina perder três. Foi injusto, foi uma coisa sem fundamento. Eles eram muito queridos. Cada um com seu jeito, mas com coração grande", desabafou ao g1 Cassio Dalcin, filho de Luiz Pedro e irmão de Luiz Antônio e Gustavo.

Segundo Cassio, de 33 anos, os familiares foram para o Piauí em 2019 para trabalhar na produção de soja e feijão.

Cássio viajou de Salto do Jacuí ao Piauí para fazer o reconhecimento dos corpos dos familiares e providenciar os atos fúnebres. O velório será realizado na terça-feira (25) no município gaúcho.

Luiz Pedro deixa Cassio e uma filha. Luiz Antônio deixa dois filhos. Gustavo deixa uma filha.