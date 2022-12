Imbassaí terá novo residencial com vagas para carros elétricos

O vilarejo de Imbassaí vai ganhar o segundo residencial clube, lançado pelo JMJ Empreendimentos. Resultado do sucesso de vendas do Imbassaí Privilege, em fase final de construção, o Imbassaí Privilege 2 reúne também morada e complexo de lazer próximo ao mar do Litoral Norte e perto do rio que corta a região e da Lagoa Jauara.

O Imbassaí Privilege 2 tem área total de mais de 32.000m² com apenas 92 unidades de 2 quartos dispostos no térreo e no piso superior. O empreendimento traz um novo conceito arquitetônico, que é destaque do projeto assinado por Carlos Campelo. Tanto a unidade superior como a do térreo terão seus gardens particulares, ainda com a opção de construir uma piscina privativa para cada unidade. O estacionamento terá 2 e 4 vagas por unidade, sendo 248 para moradores, 30 vagas para visitantes e 2 para carros elétricos. Haverá também um bicicletário com 40 vagas.

“O primeiro empreendimento foi um grande sucesso de vendas e já está quase pronto, com poucas unidades à venda. Agora, surge uma nova oportunidade de ter todo o conforto, as facilidades e tranquilidade no mesmo lugar, com características bem semelhantes”, diz o diretor da JMJ Empreendimentos, Mário Piva Filho.



O clube do residencial terá piscina adulto com três raias, piscina infantil, deck molhado, quiosque de apoio à piscina com churrasqueira, quadra de tênis, quadra de futevôlei, quadra de beach tennis, 2 lagos artificiais com carpas, academia de ginástica, espaço gourmet, salão de eventos, parque infantil, 2 vagas para food truck e um viveiro com plantas nativas, contribuindo para a preservação das espécies e para o paisagismo do lugar. As áreas comuns serão entregues equipadas.



“Este segundo empreendimento tem a fórmula de sucesso do primeiro. Está localizado no paraíso chamado Imbassaí, com toda sua beleza natural, 10km de praias virgens, um rio bem preservado, a Lagoa Jauara, pista litorânea até Praia do Forte e um vilarejo com toda a infraestrutura de serviço, como restaurantes, farmácias, posto médico, escola e um povo acolhedor”, declara Mário Piva.



O início das obras está previsto para maio de 2023 e a reserva das unidades já está sendo realizada com Affonso Henriques Consultoria Imobiliária e imobiliária Litoral Norte.