Imóvel fica destruído após incêndio no bairro da Liberdade

Uma casa sofreu um incêndio e ficou completamente destruída nesta quarta-feira (24), no bairro da Liberdade, em Salvador. Uma idosa e o neto dela moravam no local, mas nenhum dos dois ficaram feridos, porque não estavam no imóvel no momento do incidente.

O incêndio ocorreu durante a manhã. A vendedora e dona da casa Marizete Moura tinha saído para trabalhar e levado o neto para a casa da outra avó. Ela perdeu tudo, incluindo móveis, eletrodomésticos e roupas. A casa fica no térreo de um prédio de três andares.

Imóvel ficou completamente destruído (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

A presença do fogo foi percebida pelos vizinhos. Alguns deles sentiram um intenso calor e viram muita fumaça na casa. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-Ba) foi acionado para atender a ocorrência.

O incêndio foi debelado após cerca de duas horas. Ainda segundo o CBM-Ba, uma pessoa precisou ser atendida por causa de pressão alta durante a ocorrência, mas o mal estar não teve ligação direta com o incêndio.

Ainda não há informações sobre a causa do incêndio. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a estrutura não foi afetada e o imóvel não precisará ser demolido. Consternada pelo tamanho da perda, Marizete fez um apelo para que as pessoas possam ajudá-la.

“Não tenho mais televisão, geladeira, fogão, mesa e cadeira. Ainda tenho que reconstruir e não sei como vou fazer. Não tenho condições”, lamentou a dona do imóvel em entrevista à TV Bahia. A reportagem tentou entrar em contato com a dona do imóvel, mas houve retorno.