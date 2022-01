Império Ragga estreia “Baile Experiência Jamaica" no Santo Antônio

Denison Dória, Digital Ogan e Fall Clássico prometem uma experiência ancestral para o público na próxima sexta-feira (7), em pleno Santo Antônio Além do Carmo, quando o grupo formado por eles, Império Ragga, lança o Baile Experiência Jamaica.

O evento terá as participações de Jahmin Sound System, Nova Era, Celo Dut, Real Tícia e Maico Rasta.

Segundo Fall Clássico, um dos vocalistas, o evento é uma forma de resistência sobre 'tudo o que vem ocorrendo na sociedade'.

“Nosso objetivo é fazer com que o público se sinta bem, curta uma boa frequência dos graves oriundo dos alto-falantes, do sistema de som, compartilhando do Roots, Ragga, Dub, Dancehall ao Rap", contou

Anda segundo Fall Clássico, a ideia do Império Ragga é de "conectar pessoas através da música, invocando um senso de elevação e uma apreciação da vida em todas as suas formas”.

Os ingressos custam R$ 15 e podem ser comprados online, no Sympla.