Implacável, Vitória vence o quarto jogo seguido na Série B

O Leão está implacável na Série B e, dessa vez, o time abatido foi o Botafogo-SP. O Vitória venceu o quarto jogo seguido na competição e reassumiu a liderança na noite desta sexta-feira (5). Chegou a 12 pontos após os 3x0 diante da equipe paulista, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Os gols foram assinados por Léo Gomes, Welder e Santiago Tréllez.

O jogo foi marcado por mais uma atuação segura do Vitória e por duas paralisações, cada uma de 20 minutos, em função da queda de energia em alguns refletores.

O técnico Léo Condé promoveu duas mudanças no time. O retorno do camisa 10, Giovanni Augusto, recuperado de lesão, e a estreia como titular de Welder, que substituiu Léo Gamalho, machucado na panturrilha. Com 100% de aproveitamento, o Vitória derrotou um adversário que antes estava empatado com ele na pontuação. O Botafogo-SP segue com nove pontos, na 5ª colocação.

A partida contra o Botafogo-SP foi válida pela 5ª rodada, embora o rubro-negro só tenha feito quatro partidas. Isso porque o jogo contra o Ceará, pela 4ª rodada, foi adiado, já que o time cearense estava na final da Copa do Nordeste. É o próximo adversário do Vitória, dia 10, Às 19h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Leão eficaz

A primeira investida perigosa do jogo foi protagonizada por um dos jogadores do Vitória que mais se destacaram em campo. Lançado na área, Osvaldo bateu e viu a redonda passar perto da trave do Botafogo-SP, aos sete minutos. Os donos da casa reagiram no lance seguinte. Após ganhar de Camutanga e Wagner Leonardo, Salatiel ficou cara a cara com o goleiro Lucas Arcanjo, que salvou com os pés.

Depois foi a vez de Matheus Albino mostrar serviço e evitar o gol de Welder. O centroavante rubro-negro fez outra tentativa de cabeça e mandou para fora. O Vitória esbarrava na defesa bem postada do adversário, mas conseguiu achar brecha para abrir o placar em uma jogada de bola parada.

Aos 34 minutos, Giovanni Augusto cobrou falta, Léo Gomes se antecipou aos defensores rivais e tocou na bola com as costas para fazer 1x0. O volante foi o autor do primeiro gol sofrido pelo Botafogo-SP como mandante nesta Série B.

O Leão ampliou aos 16 minutos em jogada de contra-ataque. Lucas Arcanjo saiu rápido, a bola bateu em Tarik, mas caiu nos pés de Welder. Ainda no campo de defesa e sem demora, ele acionou Osvaldo, que avançou pela direita e devolveu com um passe já na área adversária para o próprio Welder só empurrar para a rede: 2x0.

A torcida rubro-negra ainda comemorava quando parte dos refletores do estádio apagou e o jogo precisou ser paralisado por 20 minutos até que a iluminação fosse restabelecida. Na volta, Guilherme Madruga arriscou para o Botafogo-SP ao chutar forte na entrada da área, para fora. Foi o único lance de perigo até alguns refletores apagarem novamente e o jogo ser interrompido por outros 20 minutos.

Na retomada, Rafinha teve boa oportunidade, só que o goleiro Matheus Albino levou a melhor e defendeu o chute do atacante rubro-negro. Na sequência foi a vez de Lucas Arcanjo pegar o bom chute de Lucas Cardoso após falha de Diego Fumaça.

Nos acréscimos, Santiago Tréllez deu números finais ao jogo. Brigou entre os zagueiros após receber lançamento, driblou o goleiro rival e chutou colocado para deixar o Vitória ainda com mais moral na Série B: 3x0.

Botafogo-SP 0x3 Vitória (Série B do Brasileiro – 5ª rodada)

Botafogo-SP: Matheus, Thassio, Carlinhos, Diogo Silva e Jean; Tarik, Guilherme Madruga (Osman), Luiz Henrique (Lucas Cardoso), Gustavo Xuxa (Carlos Manuel); Robinho (Edson Carioca) e Salatiel. Técnico: Adilson Batista.

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Léo Gomes (Diego Fumaça), Rodrigo Andrade (Railan) e Giovanni Augusto (Rafinha); Osvaldo, Welder (Tréllez) e Zé Hugo (Thiago Lopes). Técnico: Léo Condé.

Estádio: Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Gols: Léo Gomes, aos 34 minutos do 1º tempo; Welder, aos 16 minutos, e Tréllez, aos 46, do 2º tempo

Cartão amarelo: Osman; Camutanga, Lucas Arcanjo, Rodrigo Andrade, Rafinha

Público pagante: 3.195

Renda: R$ 51.060,00

Arbitragem: Sávio Pereira Sampaio, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Daniel Henrique da Silva Andrade.