Imposto de Renda: prazo para tentar receber restituição no 1º lote acaba em uma semana

Os contribuintes que gostariam de entrar no primeiro lote de restituição do Imposto de Renda têm até o dia 10 de maio para realizarem a declaração e aguardarem se estarão entre os contemplados, caso a declaração não caia na malha fina. O primeiro lote será pago no dia 31 de maio, que também é o último dia para entregar a declaração.

A Receita aconselha o envio até a data mesmo para aqueles que se encontram na lista de prioridades legais para a restituição.

Como de costume, o calendário de pagamentos da restituição neste ano é dividido em cinco lotes, sendo que os primeiros se referem a prioridades legais. A ordem de pagamento é a seguinte:

Idosos com 80 anos ou mais;

Idosos com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência e portadores de doença grave;

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

Contribuintes que optaram por fazer a declaração pré-preenchida e também quem escolher a restituição por Pix;

Demais contribuintes.

É possível observar que há dois “fura-filas” para a restituição deste ano: a declaração pré-preenchida e o uso do PIX como método para recebimento da restituição.

A restituição do IR é a devolução do valor pago a mais para a Receita Federal durante o ano-calendário ou ano-base, que é 2022. Durante o preenchimento da declaração, o próprio programa da Receita informa se o contribuinte terá restituição, se não tem saldo para pagar nem receber, ou se tem imposto a pagar.

Veja o calendário completo de pagamento da restituição do IRPF 2023

1˚ lote: 31 de maio

2˚ lote: 30 de junho

3˚ lote: 31 de julho

4˚ lote: 31 de agosto

5˚ lote: 29 de setembro

A entrega da declaração de Imposto de Renda começou no dia 15 de março e termina no dia 31 de maio. A Receita Federal espera receber até 39,5 milhões de declarações neste ano.