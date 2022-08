Impulsionada pela série "Stranger Things", moda oitentinha volta às lojas

Os anos 80 estão de volta. A série da Netflix Stranger Things, a cada temporada reacende o amor nostálgico por essa década marcada por uma estética colorida e divertida. E isso contagia tanto quem viveu o período, como as novas gerações. Grandes marcas e lojas de departamentos, de olho na febre, retrô lançaram coleções em homenagem à série, o que se tornou um prato cheio para quem ama moda. A ação em "Stranger Things" se desenrola grande parte dentro de uma escola de ensino médio típica dos Estados Unidos (a Hawkins Middle School), todos aqueles elementos acabam ganhando um tratamento fashion: sainhas plissadas,os scrunchies (as xuxinhas de cabelo), forte apelo esportivo nas camisas com símbolos de times de futebol americano, ou beisebol, basquete e tem também uma pegada mais rocker nesta quarta temporada. Misturamos tudo isso e criamos produções que remetem a essa estética retrô que praticamente não sai de moda. Embarca nessa viagem com a gente!





Roqueira

O personagem Eddie Munson trouxe uma vibe rock'n'roll para a série , mergulhamos nesse mood para esta produção com saia plissada com correntes, top preto sobrepondo segunda pele. Nos pés, meias altas e loafer com plataforma.

Torcedora

Tem coisa mais filme americano dos anos 80 do que torcida em jogo da escola? Criamos uma torcedora usando vestido com o símbolo da ​​Hawkins Middle School, jaqueta over , tênis e scrunchie no cabelo.

Depois da escola

O sportwear tem muita força na moda dos anos 80, seguindo essa máxima compusemos um combo fashion com calça wide leg com listras laterais mais blusa inspirada nos times de beisebol.



FICHA TÉCNICA

Fotos: Gardênia Passos (@gardenia.passos)

Produção de moda : Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Leo Amaral (@leo_amaral)

Beleza: Kal Nascimento (@kalnascimentostudio) do Salão Kal Beleza de Verdade (@kalbelezadeverdade)

Modelo: Karen Anceber (@karen.anceber) da 4O Graus Bahia (@40grausbahia)

Todos looks são da Renner Shopping Barra (@lojasrenner)