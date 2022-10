Inadimplência e insegurança motivaram fechamento do Colégio das Mercês

Após a confirmação de que o Colégio Nossa Senhora das Mercês, localizado na Avenida Sete de Setembro, encerrará suas atividades, a direção da unidade emitiu um comunicado, nesta quarta-feira (26), informando o que motivou a decisão. Entre as causas que levaram a direção a decidir pelo encerramento das atividades após 125 anos estão a inadimplência e a insegurança na região do centro da cidade. O anúncio ocorreu menos de três meses depois da então aluna da instituição, Cristal Rodrigues Pacheco, 15 anos, ser morta a caminho da escola.

"A pandemia da Covid-19 teve um impacto muito grande no já fragilizado cenário financeiro do colégio, que vivia há algum tempo com alta inadimplência. Além disso, sua localização, no Centro de Salvador, já não oferece mais a segurança e a mobilidade necessárias às famílias de nossos alunos", diz o comunicado emitido pela unidade. Na nota, a direção informa ainda que o colégio não mais atende as necessidades que uma escola moderna requer nestes tempos atuais.

A notícia de fechamento deixou a comunidade escolar surpresa e causou tristeza em ex-alunos, que acompanharam a história da instituição. "Tomamos o cuidado de, primeiramente, comunicar o fechamento aos pais de nossos alunos, professores, demais colaboradores e órgãos competentes. Encerraremos nossas atividades com a certeza do dever cumprido e a gratidão por toda a confiança que a comunidade escolar depositou em nosso trabalho", pontua o comunicado.

A decisão foi comunicada inicialmente em uma reunião de pais online no último dia 18. Segundo pais de alunos e ex-alunos ouvidos pela reportagem, não é de hoje que um dos colégios mais tradicionais de Salvador enfrenta dificuldades financeiras. Apesar dos boatos, estudantes e pais receberam com espanto e tristeza a notícia do fechamento do Colégio das Mercês. No dia 15, o colégio enviou um comunicado para os responsáveis dos alunos informando que três dias depois daquela data haveria uma reunião para tratar de “assuntos de extrema importância”. Foi durante esse encontro que a decisão de fechar o colégio foi anunciada.