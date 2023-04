Inadimplência e menos recursos da poupança pressionam juros de crédito imobiliário

Juros só aumentam...

Mesmo sem novas altas na taxa básica de juros brasileira, a Selic, o mercado de crédito imobiliário no país já se prepara para um aumento nas taxas no início de maio, graças à alta na inadimplência e a redução no volume de dinheiro oriundo dos depósitos de poupança, avalia o matemático Antonio Carlos Oliveira, diretor-executivo da ACT Assessoria. Segundo ele, um aumento na exigibilidade de recursos direcionados para o mercado imobiliário é uma medida que o Banco Central poderia adotar para aliviar as dores do segmento, que é tão relevante para a economia. “Será um ano desafiador e com concessão de crédito mais criteriosa. A expectativa para o mercado de crédito imobiliário continua boa”, acredita o executivo da ACT, que é a maior geradora de crédito imobiliário do Nordeste.

Bom desempenho

Apesar do cenário preocupante, os primeiros números do ano foram bons, destaca Oliveira. Ele lembra que em março houve um aumento na concessão de crédito imobiliário SBPE de 17,57%, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Em relação a fevereiro de 2023, a alta foi ainda mais significativa, de 65%. Na comparação com janeiro, 46,21%. “Em março deste ano tivemos um total de desembolso na ordem de R$ 17 bilhões, sendo R$ 3 bilhões para construção de unidades e R$ 14 bilhões para financiamento a aquisição de unidades”, ressalta Antonio Carlos Oliveira. Ainda que fevereiro tenha sido um mês mais curto, os resultados devem mesmo ser comemorados, acredita.

Economia Circular

A PepsiCo recuperou 3,2 mil toneladas de plástico flexível pós-consumo, também chamado de BOPP (Polipropileno Biorientado), no Nordeste em 2022. Em todo o país foram 8 mil toneladas. A companhia busca investir em soluções para que suas embalagens não se tornem resíduo. Por meio de uma parceria com a eureciclo –empresa especializada em soluções estruturantes para a cadeia de reciclagem – a PepsiCo destinou este volume de BOPP para uso pela indústria cimenteira, onde o resíduo é reaproveitado como combustível nos fornos industriais e, também, integra a matéria-prima do cimento.

DNA brasileiro

A partir do segundo semestre de 2023, as operações globais de pesquisa e inovação de produtos da Avon, em categorias-chave, serão estabelecidas no Brasil, maior mercado da companhia. Por aqui, serão desenvolvidos os itens de fragrâncias, tratamento para a pele e produtos de corpo que serão comercializados mundialmente. As instalações serão integradas ao Centro de Inovação da Natura, em Cajamar, abrindo mais de 40 vagas para compor o time global de P&D em áreas como Desenvolvimento e Inovação em Embalagens, Value Engineering, Desenvolvimento de Processos e Desenvolvimento e Inovação de fórmulas. Do total de oportunidades, 30% serão destinadas a pessoas negras e pardas, LGBTQIAP+ e PcD. Atualmente, 68% das equipes de pesquisa e desenvolvimento da marca no Brasil são formadas por mulheres.

Menos 5%

A destinação de 5% da contribuição de empresas para a divulgação do Brasil no exterior está preocupando o Sistema S, de onde os recursos devem ser retirados. A CNC, que representa comércio e serviços, estima o fechamento de unidades do Sesc Senac em mais de 100 cidades. A entidade estima ainda a perda de quase 2 mil postos de trabalho, menos R$ 121 milhões em atendimentos gratuitos à população, além do prejuízo na formação de novos profissionais, entre outras problemas.