Inauguração de geomantas dá início a Semana Nacional de Redução de Desastres

Nos dias de chuva, o aposentado e morador da Rua Valério Silva, Haeckel Henrique Klein, de 63 anos, precisava passar a noite na casa dos vizinhos, do outro lado da rua. A partir dessa segunda-feira (7), as noites de sono de Haeckel passarão a ser mais tranquilas. Isso porque a prefeitura entregou três áreas de proteção de encostas na localidade que fica entre as avenidas Barros Reis e Heitor Dias. No local, foram aplicadas geomantas em três áreas consideradas de risco.

Casado e pai de três filhos, ele foi um dos cerca de 1.800 moradores beneficiados com a ação que marcou o lançamento da Semana Nacional de Redução de Desastres, celebrada anualmente no país sempre na segunda semana de outubro.

“Várias vezes quando chovia muito forte, a gente tinha que passar a noite lá do outro lado da rua, com medo de morrer. O barro descia o tempo todo para o meio da pista. Agora estamos em segurança, sem risco de morte, melhorou bastante a nossa vida”, explicou o morador.

Haeckel afirmou que passará a ter noites de sono mais tranquilas e seguras (Foto: Eduardo Dias/CORREIO)

Compareceram na cerimônia de entrega da proteção de encosta, o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis e o diretor geral da Defesa Civil do Salvador (Codesal), Sosthenes Macedo.

As obras que garantiram as noites de sono mais tranquilas para Haeckel e demais moradores da região, tiveram um investimento total de R$ 397,2 mil. Elas estão localizadas na Rua Padre Arsênio da Fonseca, Rua Valério Silva e Avenida Heitor Dias. Ao todo, 155 geomantas já foram aplicadas nas áreas de risco de Salvador.

Ao lembrar do desabamento de imóveis na comunidade de Candinho Fernandes, na Fazenda Grande do Retiro, Bruno Reis ressaltou a necessidade e importância de instalação de proteções das encostas na cidade para se antecipar ao acontecimento de tragédias.

“O início dessa semana nacional é marcado por uma série de ações, só aqui são três geomantas inauguradas. Com obras como essas, estamos reconstruindo e construindo essa cidade para as pessoas. O objetivo da nossa gestão é preservar vidas, cuidar das pessoas e fazer uma Salvador cada dia melhor. Hoje podemos afirmar que Salvador está mais preparada para enfrentar o período das chuvas, que está chegando ao fim, mas o trabalho tem que ser permanente”, afirmou Reis.

(Foto: Max Haack/Secom)

A geomanta da Av. Heitor Dias possui 977,72 m² e contou com investimento de R$ 135.287,12. A da Rua Valério Silva contabiliza 976,70 m² e R$ 135.145,98 de valor de obra, enquanto que a da Rua Padre Arsênio da Fonseca soma 850 m² e custou R$ 126.789,81.

Para Sosthenes, o início da Semana Nacional de Redução de Desastres é um exemplo pelo fato de começar com a inauguração de três geomantas de uma só vez.

“Começamos a semana dando exemplo. A Prefeitura deu uma guinada vertiginosa para os trabalhos de prevenção e contingência. São 365 dias do ano em que as equipes da Codesal atuam desde a capacitação da população nas áreas de risco através dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (Nupdecs), até a formação de grupos com crianças e professores no Projeto Defesa Civil na Escola (PDCE). A Salvador de hoje está muito melhor preparada para esse período. Hoje Salvador dá aula em redução de desastre”, disse.

*Com supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro