Inaugurada nova contenção de encosta e painel de Iemanjá no Rio Vermelho

Para garantir a segurança de moradores e trabalhadores que circulam diariamente pela Rua Oswaldo Cruz, no Rio Vermelho, a Prefeitura de Salvador inaugurou uma nova encosta na manhã desta terça-feira (25).

A cerimônia teve as presenças do prefeito Bruno Reis, do secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Luiz Carlos de Souza, do presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro, demais gestores municipais e lideranças comunitárias locais.

Além disso, foi realizada a entrega de uma intervenção artística promovida pela Fundação Gregório de Mattos (FGM) e desenvolvida por grafiteiros locais, em homenagem à Festa de Iemanjá. A tradicional celebração anual tem o Rio Vermelho como palco e é reconhecida como Patrimônio Cultural de Salvador.

O prefeito salientou a importância da intervenção para garantir mais tranquilidade e qualidade de vida para os moradores da localidade, além de ser mais uma garantia de segurança para os cidadãos.

"Solucionamos hoje uma necessidade antiga dessa comunidade. Era uma obra amplamente solicitada e que agora conseguimos, com recursos próprios, entregar à população. Aqui foram utilizadas as melhores técnicas que permitem preservar a vegetação e proteger a encosta", disse.

"São 58 obras de contenção de encostas em toda Salvador. Tudo isso em apenas dois anos e quatro meses de trabalho. Nunca se investiu tanto na proteção de áreas de risco. Desde a gestão anterior, somamos 507 áreas protegidas. Um marco na história dessa cidade. Não podemos impedir a força da natureza, mas hoje a cidade de Salvador está muito mais preparada para esses fenômenos naturais. Vamos chegar a três anos sem uma vítima sequer dos efeitos da chuva, em uma cidade com 40% da população vivendo em áreas de risco", acrescentou Bruno Reis.

Foto: Valter Pontes/Secom

Contenção

A obra para contenção da encosta da Rua Oswaldo Cruz custou R$4,2 milhões e envolveu aplicação de solo grampeado, tela de contenção, passeio em concreto, drenagem e escadaria, para auxiliar o escoamento.

Somente na gestão Bruno Reis, entre os anos de 2021 e 2022, 58 obras semelhantes foram concluídas na capital baiana, no valor de R$56 milhões; dez estão em andamento, com quase R$20 milhões aplicados; enquanto outras 52 intervenções estão prestes a iniciar, com valor estimado de R$45 milhões, totalizando, somente nesta gestão, em 155 obras concluídas e R$170,6 milhões investidos.

Para a assistente administrativa Cleide Sandes, que mora e trabalha na região, a comunidade está agradecida e comemorando o serviço de contenção. "Era algo necessário há muito tempo, por causa do risco que todos aqui corriam. A Prefeitura está de parabéns, pois garante segurança para moradores e trabalhadores que necessitam dessa passagem para se deslocar no dia a dia".

Painel

Fruto do trabalho dos artistas Galvão, Bigod, Lipe e Júlio Costa, o painel em homenagem a Iemanjá responde pela parte artística da intervenção da Prefeitura na encosta da Rua Oswaldo Cruz. O painel passa a integrar a paisagem do bairro, que atrai moradores locais e turistas de todo o mundo para celebrar a sua famosa Festa de Iemanjá, no dia 2 de fevereiro. Com base nesse tema os artistas desenvolveram a arte mural utilizando técnicas de grafite e pintura, sob a forma de uma sereia negra que repousa sob as pedras do bairro.

A ação faz parte da programação do 6º Festival Bahia de Todas as Cores (BTC), organizado pela Trevo Produções e do Coletivo Vai e Faz, em parceria com o Coletivo MUSAS – Museu de Street Art Salvador. A intervenção artística teve investimento de R$40 mil.

"A obra, devido ao seu tamanho, causava um impacto visual considerável e, de comum acordo com a FGM, decidimos pela confecção deste painel. E não poderia ser outra imagem, senão uma homenagem à Iemanjá, que simboliza o que é o Rio Vermelho, através de sua tradicional festa. Assim, temos uma obra de contenção e uma obra de arte que torna este local cada vez mais belo”, finalizou Bruno Reis.