Incêndio atinge Arena Castelão e provoca nuvem de fumaça preta em Fortaleza

Um incêndio atingiu uma das cabines de rádio da Arena Castelão, em Fortaleza, na manhã deste sábado (30), e provocou uma grande nuvem de fumaça preta no local. O Corpo de Bombeiros foi chamado para atuar no local e conseguiu controlar as chamas.

De acordo com informações dos bombeiros, ninguém ficou ferido, mas duas pessoas acabaram inalando fumaça e precisaram ser atendidas por equipes do do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Funcionário do Castelão, Júlio Lima, que atua no setor de publicidade, estava no local quando as chamas começaram.

"Rapidamente a gente viu o fogo e rapidamente a gente saiu para ajudar as pessoas que estavam na parte de serviço lá em cima. Foi muito rápido, muito rápido mesmo. Teve um curto-circuito que rapidamente pegou fogo e a vidraça começou a cair. Alguns meninos que estavam trabalhando com a gente inalaram muita fumaça", contou ao G1.





O Castelão seria palco do jogo entre Floresta x Mirassol, na final da Série D do Campeonato Brasileiro, às 16h. Ainda não há informações se o jogo será mantido, transferido para outro local, ou adiado. Além disso, havia um jogo agendado para este domingo (31), às 19h, entre Ceará e Athletico Paranaense. Não há informações sobre um possível remanejamento de local do jogo.