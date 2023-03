Um princípio de incêndio atingiu cabos da Usina Solar Flutuante instalada no Reservatório de Sobradinho, no norte da Bahia, na segunda-feira (13). Segundo a Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), ninguém ficou ferido.

O incidente ocorreu aproximadamente às 7h. De acordo com a Companhia, a equipe local adotou as providências necessárias. Não houve maiores prejuízos para a planta solar.

A Companhia afirma que estuda as causas da ocorrência.