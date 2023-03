Incêndio atinge centro cirúrgico de Hospital de Base no sul da Bahia

Um incêndio atingiu a farmácia do Centro Cirúrgico do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna, no sul da Bahia, na noite de quarta-feira (29). As chamas foram controladas antes que se espalhassem e ninguém ficou ferido.

Em razão dos estragos, as cirurgias de emergência que ocorreriam na unidade foram remanejadas para o Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus.



As equipes do Samu bem como ambulâncias provenientes de outras cidades estão sendo orientadas a encaminhar pacientes que necessitam de intervenção cirúrgica para aquela unidade hospitalar do Governo do Estado. Já as cirurgias eletivas, que aconteceriam hoje, dia 30, estão sendo remarcadas.

Na manhã desta quinta (30), a equipe de higienização do hospital continuou com a limpeza e desinfecção do Centro Cirúrgico, enquanto a equipe da farmácia fez a remoção de medicamentos e de todos os materiais do setor para um novo espaço.



Em nota, a direção do Hospital de Base destacou que a unidade está "devidamente equipada com extintores de incêndio e as equipes assistenciais e administrativas terem recebido treinamentos constantes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalhado (SESMT), foi fundamental para a pronta ação."



Os trabalhadores da saúde conseguiram conter o princípio de incêndio, até a chegada do Corpo de Bombeiros, o que evitou maiores danos que pudessem oferecer riscos aos pacientes, colaboradores e à estrutura física da unidade hospitalar.



As Diretorias Executiva e Médica da Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI) lamentaram o ocorrido. A previsão é que o Centro Cirúrgico esteja devidamente organizado e liberado para o retorno das atividades normais até amanhã, segundo informam.