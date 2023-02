Incêndio atinge delegacia em Rio Real

Um incêndio atingiu a carceragem da Delegacia da cidade de Rio Real, no norte do estado. O fogo começou na noite dessa terça-feira (7).

Segundo informações da Polícia Civil, três presos foram conduzidos à UPA por terem inalado fumaça. Ninguém mais se feriu. O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. Os laudos periciais apontarão as causas do fogo.

Por causa do incêndio e dos danos causados ao prédio, o atendimento na delegacia está suspenso temporariamente. As ocorrências do município serão registradas na cidade de Jandaira, ou pela Delegacia Virtual.