Incêndio atinge fábrica de reciclagem em São Tomé de Paripe

Um incêndio atingiu uma fábrica de reciclagem localizada em São Tomé de Paripe na tarde desta sexta-feira (12). Há registro de pelo menos uma pessoa ferida.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros da Bahia, três viaturas foram enviadas para o local, para tentar conter o fogo. Eles permanecem no local tentando conter as chamas.

Ainda de acordo com os bombeiros, uma das pessoas que estava no local precisou ser atendida por equipes do Salvar, que fizeram os primeiros socorros. Em seguida, a vítima recebeu os cuidados de uma equipe de atendimento avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde, nem se a vítima foi levada para alguma unidade hospitalar.