Incêndio atinge galpão da Embasa no Cabula

Um incêndio atingiu a sede da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), que fica na rua Silveira Martins, no bairro Cabula, na tarde desta sexta-feira (20). As chamas, que começaram já no final da tarde, atingiram o galpão B do almoxarifado da empresa. Segundo a Embasa, não há feridos.

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia está no local, com cinco viaturas, debelando o fogo e, em seguida, fará o rescaldo. As fumaças ficaram tão altas que assustaram moradores de outros bairros. "Daqui da Vila Laura dá pra ver, bizarro", escreveu uma pessoa no Twitter.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica fará uma investigação para identificar o que provocou o incêndio.