Incêndio atinge galpão em Guarulhos, na Grande SP

Um incêndio atingiu um galpão em Guarulhos, na Grande São Paulo, no final da tarde desta terça-feira, 17. O Corpo de Bombeiros do Estado recebeu a ocorrência por volta das 18h20 e precisou deslocar 13 viaturas e 42 profissionais para o trabalho de combate às chamas. De acordo com a corporação, até às 20h, não havia informações de vítimas nem de casas que tenham sido atingidas pelas chamas.



O galpão, localizado na Rua Taraucá, em Cumbica, próximo ao aeroporto, teve o seu forro cedido por conta do incêndio. Pelas imagens divulgadas pelos próprios bombeiros, os ferros de sustentação e demais estruturas do lugar também foram destruídas pelo fogo.



Até as 21h30, as viaturas e profissionais acionados para a ocorrência ainda permaneciam no local. Segundo a corporação, as chamas já estavam controladas neste horário, mas não havia informações sobre o que ocasionou o incêndio.