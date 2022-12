Incêndio atinge ônibus intermunicipais em garagem de Salvador

Um grande incêndio atingiu ônibus intermunicipais em garagem na região de Pernambués, no fim da manhã desta quinta-feira (15). Seis pessoas precisaram de atendimento por inalar fumaça, segundo o Corpo de Bombeiros.

As chamas começaram em um ônibus, se espalhando para alguns próximos. Pelo menos quatro ônibus foram atingidos, segundo o Corpo de Bombeiros. As equipes agora trabalham no rescaldo do incêndio.

A causa do incêndio ainda é desconhecida.

As seis pessoas que inalaram fumaça foram socorridas pelo 12º GBM/Salvar, recebendo atendimento pré-hospitalar (APH) e estão sendo levadas para unidades médicas.