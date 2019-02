Incêndio atinge pátio e deixa carros destruídos em Porto Seguro; veja

Um incêndio de grandes proporções atingiu um pátio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Trânsito da prefeitura de Porto Seguro, no extremo Sul da Bahia, no domingo (17). Diversos veículos ficaram queimados, entre eles alguns pertencentes à administração municipal. Apesar das chamas, não há registro de feridos.

O CORREIO entrou em contato com a prefeitura de Porto Seguro, que não soube informar quantos carros foram atingidos pelo incêndio. No entanto, eles disseram que "a maioria dos veículos eram apenas sucatas” e que, além dos automóveis municipais, também havia, no pátio, carros apreendidos na cidade.

Através de nota, o Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia (CMBA) informou que quatro viaturas e um carro-pipa foram utilizados para conter as chamas.

Segundo a prefeitura de Porto Seguro, o incêndio foi percebido por moradores do bairro de Fontana, onde aconteceu o caso. O secretário da pasta, Fábio Costa, acompanhou os trabalhos dos bombeiros.

Ainda segundo a prefeitura, o próprio secretário registrou boletim de ocorrência para que as causas do incêndio sejam apuradas após perícia.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela 1ª Delegacia (Porto Seguro). Uma equipe foi enviada para o local na manhã desta segunda-feira (18) para coletar materiais e informações que serão úteis para a investigação.

