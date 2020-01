Incêndio atinge reserva ambiental em Canavieiras

Um incêndio atinge uma reserva ambiental localizada em Canavieiras, no sul da Bahia. Até este domingo, 19, cerca de 6 quilômetros da reserva haviam sido atingidos. As informações são do site G1 Bahia.

Segundo o G1, a reserva fica próxima à comunidade de Campinhos, mas os focos de incêndio estão em local distante e de acesso muito difícil.

Além do Corpo de Bombeiros, trabalham no combate às chamas integrantes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e da Associação de Pescadores da comunidade de Campinhos.

As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.