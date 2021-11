Incêndio atinge restaurante no Pituba Parque Center

Um incêndio atingiu um restaurante no Pituba Parque Center, no bairro do Itaigara, na tarde desta quinta-feira (11). O 1º Centro Integrado de Comunicações (Cicom) registrou a ocorrência por volta das 17h20, quando o Corpo de Bombeiros foi enviado ao local.

Não há informações sobre o que teria iniciado o fogo, que foi controlado antes mesmo da chegada dos profissionais.

Um vídeo, gravado por um transeunte, mostra a situação do local logo após a contenção das chamas. O local em volta foi isolado para a realização de perícia.