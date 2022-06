Incêndio atinge Santa Casa de Belo Horizonte e duas pessoas morrem

Duas pessoas morreram após um incêndio atingir o 10º andar da Santa Casa de Belo Horizonte durante a noite desta segunda-feira, 27. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio teria sido provocado em decorrência de falhas apresentadas em uma saída de oxigênio.

De acordo com a corporação, as vítimas, que estavam em estado grave e não tiveram as identidades divulgadas, vieram a óbito quando estavam sendo transferidas para um hospital. Conforme a assessoria da Santa Casa, ambas não sofreram queimaduras e as causas das mortes vão ser investigadas.

Cerca de 950 pessoas foram retiradas da unidade de saúde e 15 precisaram de transferência para outros hospitais. A Defesa Civil também foi acionada.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o cenário de pânico em frente ao hospital após o início do incêndio. Pacientes, acompanhantes e funcionários do local correram para áreas mais seguras.