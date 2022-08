Incêndio atinge vegetação em serra de Jacobina

Um incêndio atingiu a vegetação na Serra do Coxo, localizada em Jacobina, no norte do estado. As chamas foram percebidas pelos moradores na tarde desta segunda-feira (29), na região do Coxo de Dentro. Segundo os moradores, por conta dos fortes ventos, o fogo se alastrou rapidamente.

Segundo a prefeitura da cidade, o Corpo de Bombeiros, equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, brigadistas e Defesa Civil foram encaminhados até o local para fazer o combate aos focos de incêndio.

"Permanecemos monitorando a situação e trabalhando pra extinguir permanentemente o incêndio", disse a gestão em nota. Ainda não há informações sobre a causa do fogo.