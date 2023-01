Incêndio destrói oficina de motos em Feira de Santana

Um incêndio atingiu uma oficina de motos na manhã desta segunda-feira (30), em Feira de Santana.

O fogo começou na madrugada no local, que fica no bairro Brasília, e destruiu o espaço, que funciona também como uma loja.

O dono da loja mora no andar acima do espaço comercial. Ele conseguiu sair com a esposa e a filha. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos.

Ainda não se sabe o que causou as chamas, que foram contidas na manhã. O local foi isolado para avaliação da Defesa Civil, que vai determinar se há risco para os imóveis próximos.