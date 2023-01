Incêndio destrói parte da sede do Samu em Feira de Santana

O alojamento feminino da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em Feira de Santana, foi destruído após pegar fogo neste domingo (15). As chamas também comprometeram a central de atendimento do serviço.

Apesar de profissionais estarem de plantão no momento do incêndio, ninguém ficou ferido. O fogo destruiu camas, colchões e todos os utensílios que estavam no alojamento. O local foi isolado pelo Corpo de Bombeiros, que conseguiu controlar as chamas.

Um curto-circuito pode ter sido a causa do incêndio. O local, no entanto, passará por perícia.