Um incêndio atinge nesta segunda-feira (20) um galpão de uma empresa de plástico em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. Equipes do 10º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM/Camaçari) estão no local combatendo as chamas.

Uma pessoa foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde da região. Não há informações sobre o estado da vítima.

A causa do incêndio ainda é desconhecida, segundo o Corpo de Bombeiros.