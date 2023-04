Incêndio em galpão destrói acervo completo de Zezé Di Camargo e Luciano

Um acervo completo de tudo o que a dupla Zezé Di Camargo e Luciano conquistou ao longo dos mais de 20 anos de carreira pegou folgo em um galpão. A situação ocorreu em Goiânia.

O irmão mais novo da dupla, Luciano Camargo, de 50 anos, revelou que no local tinha diversos objetos, discos e outras coisas importantes da carreira de uma das maiores duplas sertanejas do Brasil.

"No espaço, eu tinha discos de ouro, diamante, pôsteres, presentes de fãs, produtos com a nossa marca… Não sobrou nada!", contou Luciano.

Sem nada no local, o artista revelou, através das redes sociais, que todo o acervo está sendo reconstruído com a ajuda dos fãs, que ao longo dos anos, adquiriram vários objetos únicos da dupla. Uma ajuda mais que especial foi a do cantor Kiko, que faz parte da banda KLB.

Há alguns anos, o pai do artista era empresário de Zezé Di Camargo e Luciano, então, recebia também alguns discos de ouro.

"Quase ninguém ficou sabendo, apenas pessoas mais próximas, entre elas, o Kiko. Ele me presenteou com todos os discos de ouro, diamante, platina, que o pai dele, que era nosso empresário, também ganhava", contou Luciano.